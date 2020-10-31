أردوغان يعد المتضررين من الزلزال بمنازل جديدة

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الحكومة ستبني منازل جديدة وسيتم تسليمها في اسرع وقت للمواطنين الذين تهدمت منازلهم جراء الزلزال الذي ضرب ولاية إزمير أمس الجمعة.

وأضاف في خطاب ألقاه، اليوم السبت، خلال مؤتمر لحزب "العدالة والتنمية": "سارعنا بجميع مؤسساتنا إلى نجدة أشقائنا في إزمير منذ اللحظة الأولى للزلزال".

وأسفر الزلزال الذي ضرب ولاية إزمير، أمس الجمعة، وبلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر، عن مقتل 28 شخصا حتى الآن، وإصابة 831 آخرين، بالإضافة إلى هدم عشرات المنازل.

المصدر: الأناضول