أردوغان يشكر السعودية وإسرائيل والإمارات

شكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدول التي اقترحت مساعدة بلاده لتجاوز آثارالزلزال في ولاية أزمير وتسبب بخسائر مادية وبشرية، ومن بينها إسرائيل والسعودية والإمارات.

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وقال أردوغان في تغريدة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت: "أود أن أشكر جميع الدول الصديقة، التي أعربت عن استعدادها للمساعدة، من خلال رسائل التعزية وتمني الشفاء للمصابين".

وأرفق الرئيس التركي تغريدته بصورة ضمت مجموعة من الأعلام كان بينها، علم إسرائيل والسعودية والإمارات.

وتعيش ولاية إزمير غربي تركيا منذ أمس الجمعة على وقع زلزال عنيف ضرب في بحر إيجا وتسبب بوفاة 25 شخصا وإصابة أكثر من 800 آخرين، إضافة إلى خسائر مادية كبيرة.

İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun ve taziye mesajlarını ileterek yardıma hazır olduğunu bildiren tüm dost ülkelere teşekkür ediyorum.



Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak tüm kurumlarımızla sahada vatandaşımızın yanındayız, duruma tam olarak hakimiz. pic.twitter.com/2Qy8GLy3kB — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 31, 2020

المصدر: RT