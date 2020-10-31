السلطات التركية: 28 قتيلا على الأقل جراء زلزال إزمير

أعلنت هيئة الطوارئ في تركيا، مساء اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة القتلى جراء الزلزال الذي ضرب ولاية إزمير بغرب البلاد إلى 28.

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من جهته، كشف وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، أن 243 شخصا من المصابين من جراء الزلزال يتلقون حاليا العلاج في مستشفيات البلاد، بينهم 7 في وحدات الإنعاش، وحالة ثلاثة منهم حرجة.

وفي وقت سابق، أفادت السلطات التركية بأن الكارثة خلفت 25 قتيلا و804 مصابين.

وأعلن رئيس الشؤون الدينية في تركيا، علي أرباش، عن فتح أبواب المساجد بولاية إزمير، غرب البلاد، أمام المتضررين من الزلزال الذي ضرب المنطقة.

وفي تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الجمعة، أوضح أرباش أنه بإمكان المواطنين في إزمير المتضررين من الزلزال وغير القادرين على الدخول لمنازلهم، البقاء في المساجد المناسبة إن رغبوا، وتحت إشراف المسؤولين عن خدمة المساجد.

وضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر إزمير، وفق بيان لإدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".

وقال البيان إن مركز الزلزال بحر إيجة، ووقع على بعد 17 كيلومترا من سواحل قضاء سفيريهيسار، التابع لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلومتر تحت سطح الأرض.

وشهدت المنطقة 244 هزة ارتدادية، 24 منها قوتها فوق 4 درجات.

المصدر: الأناضول + وكالات