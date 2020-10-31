عجوز بعمر 90 عاما تتعرض لاغتصاب جماعي في الهند

تعرضت عجوز في التسعين من عمرها للاغتصاب الجماعي في مدينة كانشانبور بشمال مقاطعة تريبورا الهندية.

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ووقعت الحادثة في 24 أكتوبر الجاري لكنها خرجت إلى الضوء مؤخرا بعدما علم أقرباء الضحية بالأمر وأخذوها إلى مركز الشرطة حيث قدمت بلاغا ضد أنجان ناما (35 عاما) من سكان بلدة باراهالدي، ورجل آخر مجهول الهوية.

وقال مسؤول في شرطة كانشانبور، بيكرامجيت شوكلاداس، إن التحقيقات في الجريمة قد بدأت بالفعل.

وقالت العجوز: "اقتحم أنجان ومعه رجل آخر منزلي منتصف الليل. اغتصبوني وتركوني شبه ميتة. عندما استعدت وعيي في صباح اليوم التالي أخبرت جيراني، لكن أنجان رجل قوي ولم نجرؤ على مواجهته".

وقالت الشرطة إن العجوز خضعت لفحوصات طبية وأُدخلت إلى المستشفى لتلقي العناية اللازمة.

وأصبحت جرائم اغتصاب النساء مؤخرا قضية رأي عام في الهند، لكن رغم ذلك لم يتراجع مؤشر حوادث الاعتداء على النساء في البلاد.

وحسب الإحصائيات الحكومية، فإن الشرطة سجلت 33658 حادثة اغتصاب ضد النساء في عام 2017، أي بمعدل 92 حادثة اغتصاب كل يوم.

المصدر: طلوع نيوز