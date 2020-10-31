بوتين يبدي تضامن روسيا مع اليونان بعد زلزال إيجه

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن تضامن بلاده مع اليونان بعد الزلزال القوي الذي هز منطقة بحر إيجه أمس الخميس.

وقدم بوتين، في برقية بعث بها اليوم السبت إلى رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، عن أخلص تعازي روسيا لليونان في التداعيات المأساوية للزلزال الذي طال عددا من الجزر اليونانية.

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وقال بوتين في البرقية: "بودي أن أنقل كلمات التعازي والدعم لكافة اليونانيين المتضررين جراء الكارثة الطبيعية، وأتمنى للمناطق التي لحق بها الضرر معالجته بأسرع وقت".

وأسفر زلزال أمس عن مقتل طفلين على الأقل في جزيرة ساموس اليونانية، وألحق أضرارا مادية ملموسة، بالإضافة إلى مقتل 25 شخصا وإصابة أكثر من 800 في ولاية إزمير غرب تركيا.

وسبق أن أعرب الرئيس بوتين أمس عن تعازيه بهذا الشأن في برقية إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

المصدر: RT