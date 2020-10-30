بوتين يعزي أردوغان

بعث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، برقية لنظيره التركي، رجب طيب أردوغان، أعرب فيها عن تعازييه بضحايا الزلزال الذي ضرب اليوم الجمعة ولاية إزمير غرب تركيا.

إقرأ المزيد

وقال بوتين في البرقية، التي نشر نصها على موقع الكرملين: "تفضلوا بقبول أعمق التعازي بالضحايا البشرية والدمار الواسع التي تسبب فيها الزلزال القوي في إزمير".

وأعرب بوتين عن تعاطفه ودعمه لذوي القتلى والتمنيات بالشفاء العاجل لكل المصابين جراء هذه الكارثة.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في وقت سابق من الجمعة، عن مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 400 آخرين جراء زلزال بلغت قوته 6.6 درجة وقع في بحر إيجة وضرب ولاية إزمير غرب تركيا.

المصدر: RT