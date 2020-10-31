ردا على طلب أرمينيا.. روسيا تكشف عن شرط تقديمها مساعدة لها

أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم السبت أن روسيا ستقدم المساعدة اللازمة لأرمينيا في حال انتقال الأعمال القتالية إلى الأراضي الأرمنية مباشرة.

وأكدت الخارحية الروسية تمسك روسيا بالتزاماتها كحليف لأرمينيا، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة بينهما للعام 1997، التي يقضي عدد من موادها باتخاذ إجراءات محددة في حال ظهور تهديد بهجوم مسلح أو عمل عدواني ضد أراضي الطرف الآخر.

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وقال البيان إنه "وفقا للمعاهدة، ستقدم روسيا ليريفان (أرمينيا) كل المساعدة اللازمة إذا جرى نقل الاشتباكات إلى أراضي أرمينيا بشكل مباشر".

وجدد البيان الدعوة إلى طرفي النزاع في إقليم قره باغ لوقف إطلاق النار فورا ونزع حدة التوتر والعودة إلى المفاوضات الجادة من أجل تحقيق تسوية سلمية بناء على التوافقات التي توصل إليها وزراء خارجية روسيا وأذربيجان وأرمينيا في موسكو في 10 أكتوبر.

جاء بيان الخارجية الروسية هذا ردا على بيان صدر عن الخارجية الأرمنية في وقت سابق اليوم، ورد فيه بأن رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان توجه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بطلب بدء مشاورات لتحديد شكل ودرجة الدعم الذي يمكن أن تقدمه روسيا لأرمينيا لضمان أمنها.

وذكر السفير الأرمني في موسكو، فاردان توغانيان، في وقت لاحق أن الطلب قد يشمل مساعدة عسكرية محتملة أيضا، موضحا أن الحديث يدور عن المساعدة في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين وليس في إطار منظمة معاهدة الأمن والجماعي.

المصدر: موقع الخارجية الروسية