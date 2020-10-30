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أرمينيا تتهم أذربيجان باستخدام أسلحة الفوسفور

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أرمينيا تتهم أذربيجان باستخدام أسلحة الفوسفور
Reuters Vahram Baghdasaryan/Photolure
صورة من الأرشيف
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اتهم مفوض حقوق الإنسان الأرمني آرمان تاتويان القوات المسلحة الأذربيجانية بأنها تستخدم أسلحة الفوسفور في النزاع بمنطقة قره باغ.

وكتب تاتويان عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، يوم الجمعة، أن "أذربيجان تستخدم الأسلحة التي تحتوي على الفوسفور... وهي تستخدم في الغابات بالقرب من مراكز أهلية".

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وأشار إلى أن الغابات يختبئ فيها السكان المدنيون أثناء القصف.

وأضاف أن "القوات المسلحة الأذربيجانية تستخدم هذا النوع من الأسلحة ضد البيئة المحيطة والسكان المدنيين. واستخدام هذه الأسلحة محظور في تلك الظروف بموجب القانون الدولي".

يذكر أن العمليات القتالية في قره باغ مستمرة منذ 27 سبتمبر الماضي، على الرغم من إعلان أرمينيا وأذربيجان عن التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار أكثر من مرة خلال الشهر الجاري.

المصدر: نوفوستي

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