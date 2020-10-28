أرمينيا تتهم أذربيجان "بإنشاء قواعد للإرهابيين في قره باغ"

اتهمت وزارة الدفاع الأرمنية أذربيجان، "بإنشاء قواعد للجماعات الإرهابية" في منطقة النزاع بقره باغ، محذرة من المزيد من زعزعة الاستقرار على الحدود الأرمنية الأذربيجانية.

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ونشرت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمنية شوشان ستيبانيان يوم الأربعاء، بيانا على "تلغرام"، جاء فيه أن هناك معلومات استطلاعية حول "إنشاء القوات الأذربيجانية قواعد للجماعات الإرهابية على الأراضي التي انسحبت منها الفصائل الأرمنية لاعتبارات تكتيكية في الأيام الأخيرة".

وأضاف البيان أن نشاط تلك الجماعات "من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من التصعيد وزعزعة الاستقرار على الحدود بين قره باغ وأرمينيا، وأن يمثل كذلك خطرا جديا على المنطقة بأسرها".

المصدر: RT