علييف يعلن سيطرة أذربيجان على 13 قرية في مناطق محيطة بقره باغ

أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم الأربعاء، عن سيطرة قوات بلاده على سلسلة قرى في مقاطعات قريبة من منطقة قره باغ خضعت حتى اليوم لسيطرة الجانب الأرمني في النزاع.

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وذكر علييف، في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" أن الجيش الأذربيجاني استعاد السيطرة على 13 قرية في مقاطعات فضولي وجبرائيل وزنجيلان وقبادلي.

ولم يعلق الجانب الأرمني بعد على هذا الإعلان.

يأتي ذلك ضمن جولة جديدة من التصعيد العسكري الذي تمر بها منطقة قره باغ المتنازع عليها.

المصدر: RT