أذربيجان: مقتل 20 مدنيا وإصابة العشرات جراء قصف أرمني لمدينة بردعة

أعلنت سلطات أذربيجان أن 20 مدنيا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب العشرات جراء قصف القوات الأرمنية لمدينة بردعة اليوم الأربعاء.

وأكد مساعد الرئيس الأذربيجاني، حكمت حاجييف، على حسابه في "تويتر" أن حصيلة ضحايا القصف بلغت 20 قتيلا و60 جريحا، متهما الجانب الأرمني باستهداف وسط المدينة الواقعة خارج منطقة نزاع قره باغ بشكل ممنهج بقذائف عنقودية محرمة دوليا.

In Barda number of wounded reaching 20. Number of wounded reached 60. Armenia used cluster munitions to inflict excessive casualties among civilians. It is policy of state terror by Armenia. Delibarately city center of Barda was targeted. pic.twitter.com/ZJzk3bBUkZ — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 28, 2020

من جانبها، ذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن القصف نفذ بصواريخ "سميرتش".

في المقابل، رفضت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمنية شوشان ستيبانيان، على صفحتها في "فيسبوك"، الاتهامات الموجهة إلى حكومة يريفان بهذا الشأن، واصفة البيان الأذربيجاني بأنه "باطل وكاذب".

ولم تعلق جمهورية قره باغ المعلنة ذاتيا والمدعومة من أرمينيا بعد على هذه الأنباء.

المصدر: RT