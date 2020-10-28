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أذربيجان: مقتل 20 مدنيا وإصابة العشرات جراء قصف أرمني لمدينة بردعة

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أذربيجان: مقتل 20 مدنيا وإصابة العشرات جراء قصف أرمني لمدينة بردعة
Reuters Aziz Karimov
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أعلنت سلطات أذربيجان أن 20 مدنيا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب العشرات جراء قصف القوات الأرمنية لمدينة بردعة اليوم الأربعاء.

وأكد مساعد الرئيس الأذربيجاني، حكمت حاجييف، على حسابه في "تويتر" أن حصيلة ضحايا القصف بلغت 20 قتيلا و60 جريحا، متهما الجانب الأرمني باستهداف وسط المدينة الواقعة خارج منطقة نزاع قره باغ بشكل ممنهج بقذائف عنقودية محرمة دوليا.

من جانبها، ذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن القصف نفذ بصواريخ "سميرتش".

في المقابل، رفضت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمنية شوشان ستيبانيان، على صفحتها في "فيسبوك"، الاتهامات الموجهة إلى حكومة يريفان بهذا الشأن، واصفة البيان الأذربيجاني بأنه "باطل وكاذب".

ولم تعلق جمهورية قره باغ المعلنة ذاتيا والمدعومة من أرمينيا بعد على هذه الأنباء.

المصدر:  RT

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