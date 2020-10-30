الخارجية التركية تشكر نظيرتها السعودية

شكرت الخارجية التركية، على حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، نظيرتها السعودية على المواساة في ضحايا زلزال إزمير.

وأعادت الخارجية التركية نشر تغريدة لخارجية المملكة، وأرفقتها بالقول: "شكرا لكم على تمنياتكم بالسلامة والعافية".

شكرا لكم على تمنياتكم بالسلامة والعافية.@KSAMOFAhttps://t.co/iABGiDlRKN — Turkish MFA Arabic (@MFATurkeyArabic) October 30, 2020

وكانت الخارجية السعودية، قد نشرت اليوم تغريدة أعربت فيها عن "بالغ ألمها وأسفها" لمقتل وإصابة العشرات نتيجة الزلزال الذي ضرب الساحل الغربي لتركيا.

المصدر: RT