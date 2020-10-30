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الخارجية التركية تشكر نظيرتها السعودية

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الخارجية التركية تشكر نظيرتها السعودية
Reuters / Vincent Kessler
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شكرت الخارجية التركية، على حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، نظيرتها السعودية على المواساة في ضحايا زلزال إزمير.

وأعادت الخارجية التركية نشر تغريدة لخارجية المملكة، وأرفقتها بالقول: "شكرا لكم على تمنياتكم بالسلامة والعافية".

وكانت الخارجية السعودية، قد نشرت اليوم تغريدة أعربت فيها عن "بالغ ألمها وأسفها" لمقتل وإصابة العشرات نتيجة الزلزال الذي ضرب الساحل الغربي لتركيا.

المصدر: RT

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