الخارجية التركية تشكر نظيرتها السعودية
Reuters / Vincent Kessler
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شكرت الخارجية التركية، على حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، نظيرتها السعودية على المواساة في ضحايا زلزال إزمير.
وأعادت الخارجية التركية نشر تغريدة لخارجية المملكة، وأرفقتها بالقول: "شكرا لكم على تمنياتكم بالسلامة والعافية".
شكرا لكم على تمنياتكم بالسلامة والعافية.@KSAMOFAhttps://t.co/iABGiDlRKN— Turkish MFA Arabic (@MFATurkeyArabic) October 30, 2020
وكانت الخارجية السعودية، قد نشرت اليوم تغريدة أعربت فيها عن "بالغ ألمها وأسفها" لمقتل وإصابة العشرات نتيجة الزلزال الذي ضرب الساحل الغربي لتركيا.
المصدر: RT