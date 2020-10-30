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أكثر من 10 ملايين إصابة بكورونا في أوروبا منذ بدء الجائحة

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أكثر من 10 ملايين إصابة بكورونا في أوروبا منذ بدء الجائحة
Reuters
أكثر من 10 ملايين إصابة بكورونا في أوروبا
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ثبتت إصابة أكثر من عشرة ملايين شخص في أوروبا بفيروس كورنا المستجد منذ بدء تفشيه في القارة مع بداية العام، حسب تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" يوم الجمعة استنادا إلى مصادر رسمية.

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وتشكل القارة الأوروبية التي تحوي 52 دولة المنطقة الثالثة الأكثر تضررا في العالم من حيث عدد الإصابات، خلف أمريكا اللاتينية والكاراييب (11.2 مليون إصابة) وآسيا (10.5 مليون). 

وفيما يخص العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء تفشي الوباء، فإن أوروبا تعد الثانية بعد تسجيل نحو 275 ألف وفاة، خلف أمريكا اللاتينية والكاراييب (نحو 399 ألف وفاة).

وأوروبا هي المنطقة التي يتفشى فيها الفيروس سريعا حاليا، حيث ارتفعت نسبة المصابين الجدد ب41% في خلال أسبوع، وسجل فيها نحو نصف الإصابات في العالم في الأيام السبعة الماضية.

المصدر أ ف ب

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