مقتل طفلين في جزيرة يونانية جراء زلزال منقطة بحر إيجه

أعلنت السلطات اليونانية أن تلميذين على الأقل لقيا مصرعهما جراء الزلزال القوي الذي هز اليوم منطقة بحر إيجه.

وأكد مسؤولون يونانيون أن جثتي الضحيتين القاصرين، وهما طفل وطفلة، انتشلتا من تحت أنقاض جدار منهار في مدينة فاثي بجزيرة ساموس التي تضررت بالزلزال.

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ولا تزال عمليات البحث مستمرة في الجزيرة، ووردت حتى الآن أنباء عن ثمانية أشخاص أصيبوا جراء الزلزال بجروح لا تهدد حياتهم.

وألحق الزلازل نفسه أيضا أضرارا كبيرة بولاية إزمير غربي تركيا، حيث خلف ستة قتلى وأكثر من 250 جريحا، حسب آخر المعطيات.

المصدر: وكالات