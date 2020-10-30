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إسرائيل تعرض مساعدات على تركيا بعد زلزال إزمير

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إسرائيل تعرض مساعدات على تركيا بعد زلزال إزمير
Reuters Tuncay Dersinlioglu
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عرض الجيش الإسرائيلي تقديم مساعدات عاجلة إلى تركيا، على خلفية الزلزال القوي الذي خلف ستة قتلى وأكثر من 200 جريح في ولاية إزمير غرب البلاد اليوم الجمعة.

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وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الوزراء بالإنابة، بيني غانتس، في بيان له، أنه وجه الجيش بأن يكون مستعدا لمساعدة تركيا في التعامل مع تداعيات الزلزال.

وأعرب غانتس لملحق أنقرة العسكري في إسرائيل عن تعازي إسرائيل واستعدادها لدعم تركيا بما يشمل إرسال فريق خبراء فورا للمساعدة في تنفيذ أعمال البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة، بالإضافة إلى إقامة مستشفيات ميدانية مؤقتة.

المصدر: i24

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