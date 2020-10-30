تركيا واليونان تؤكدان الدعم المتبادل بعد الزلزال

أكدت مصادر دبلوماسية تركية أن وزير خارجية البلاد مولود تشاووش أوغلو ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس أكدا الدعم المتبادل بين دولتيهما، بعد الزلزال القوي الذي ضربهما اليوم الخميس.

ونقلت وسائل إعلام تركية كبرى، منها وكالة "الأناضول"، عن مصادر دبلوماسية تأكيدها أن تشاووش أوغلو تلقى اليوم مكالمة هاتفية من ديندياس، مشيرة إلى أن وزير الخارجية اليوناني تمنى لتركيا معالجة عواقب الزلزال الذي ألحق أضرارا كبيرة في ولاية إزمير غرب البلاد بأسرع وقت.

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وأشارت "الأناضول" إلى أن الوزيرين أكدا استعداد دولتيهما لتقديم الدعم والمساعدات المتبادلة عند الضرورة واتفقا على البقاء على التواصل.

وتسبب الزلزال الذي تقدر قوته بـ6.6 درجة بمقياس ريختر في انهيار عدد من المباني في إزمير وخلف 4 قتلى 120 جريحا على الأقل في الولاية التركية، بالإضافة إلى إلحاق أضرار مادية في جزيرة ساموس اليونانية في بحر إيجه.

المصدر: الأناضول