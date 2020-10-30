 
مباشر

أردوغان يتوجه لمواطنيه برسالة عقب زلزال إزمير

أخبار العالم

أردوغان يتوجه لمواطنيه برسالة عقب زلزال إزمير
Reuters Umit Bektas
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p1wo

تمنى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، السلامة لمواطنيه عقب الزلزال الذي ضرب ولاية إزمير غربي البلاد.

وكتب في تغريدة على "تويتر": "نتمنى السلامة لجميع مواطنينا الذين تضرروا من الزلزال الذي ضرب إزمير".

وأضاف: "نقف بكافة إمكانيات دولتنا إلى جانب مواطنينا المتضررين من الزلزال، ولقد تحركت كافة المؤسسات والوزارات المعنية للبدء بالأعمال الإغاثية اللازمة".

وضرب زلزال في وقت سابق، بلغت قوته 6.6 درجات على مقياس ريختر، ولاية إزمير غربي تركيا.

وأشار بيان صادر عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، إن "زلزالا وقع بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر، مركزه بحر إيجة، قبالة سواحل مدينة سفري حصار، غربي البلاد".

وأضاف، أن "الزلزال وقع على بعد 17 كيلومترا من سواحل المدينة التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلومتر تحت سطح الأرض".

المصدر: "الأناضول"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا