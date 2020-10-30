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زلزال قوي يضرب ولاية إزمير التركية

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زلزال قوي يضرب ولاية إزمير التركية
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زلزال قوي يضرب ولاية إزمير التركية
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ضرب زلزال قوي اليوم الجمعة ولاية إزمير غربي تركيا، بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول المحلية.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان لها، إن الزلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر، مركزه بحر إيجة قبالة سواحل مدينة "سفري حصار" غربي تركيا.

في غضون ذلك، قال والي اسطنبول إنه لم يتلقى أي أنباء حول وقوع خسائر جراء الهزة الأرضية التي شعر بها سكان المدينة، وأكد والي إزمير عدم ورود أي معلومات بخصوص حصول أي خسائر بشرية أو مادية.

المصدر: الأناضول

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