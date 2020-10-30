الولايات المتحدة تختبر صاروخا عابرا للقارات (فيديو)

أعلن الجيش الأمريكي عن تنفيذ إطلاق تجريبي جديد لصاروخ Minuteman III الباليستي العابر للقارات.

وأكدت قيادة القصف الشامل في سلاح الجو الأمريكي (AFGSC) في بيان أصدرته أمس الخميس أن الصاروخ المزود برأس تدريبي أطلق من قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا وقطع مسافة تصل لنحو 6.75 ألف كلم، وضرب هدفا افتراضيا قرب جزيرة كواجالين في جزر مارشال.

وشددت القيادة على أن الإطلاق الناجح "أظهر مستوى الاستعداد القتالي وقدرات الردع الاستراتيجي للقوات الأمريكية".

وحسب تقييمات المراقبين، يملك سلام الجو الأمريكي 400 صاروخ من طراز Minuteman III، وهي مزودة برؤوس نووية بقوة 300 أو 335 كيلوطنا.

ودخلت هذه الصواريخ الخدمة قبل نحو 50 عاما، وينوي البنتاغون استبدالها بصوايخ أحدث لا تزال قيد التصميم ومن المؤمل ظهورها في عام 2036.

المصدر: وكالات