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تركيا.. تحييد 8 من "العمال الكردستاني" بغارة شمالي العراق

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تركيا.. تحييد 8 من
Reuters STR New
الطيران الحربي التركي شمالي العراق - أرشيف
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أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الجمعة، عن تحييد 8 مسلحين تابعين لمنظمة "حزب العمال الكردستاني" في غارة جوية على معاقلهم شمالي العراق.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة، أن "وحدات الجيش رصدت 8 إرهابيين من المنظمة في منطقة غارا بشمالي العراق، وهم يستعدون لشن هجوم على تركيا".

وأضاف البيان، أن "المقاتلات التركية شنت غارة جوية على موقع تواجدهم، حيث تم تحييد جميع الإرهابيين"، مؤكدة على "مواصلة العمليات بحزم ضد المنظمة الإرهابية".

وتصنف تركيا والولايات المتحدة حزب العمال الكردستاني "منظمة إرهابية"، تنشط داخل الأراضي التركية بين الحين والآخر، "مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش".

المصدر: "الأناضول"

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