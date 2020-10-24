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تركيا.. تحييد عنصرين من "العمال الكردستاني" بغارة شمالي العراق

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تركيا.. تحييد عنصرين من
Reuters
الطيران الحربي التركي - أرشيف
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أعلنت وزارة الدفاع التركية يوم الجمعة، تحييد عنصرين تابعين لـ"حزب العمال الكردستاني" بغارة شمالي العراق.

وقالت الوزارة إن "الغارة استهدفت الإرهابيين في منطقة متينا شمالي العراق".

وتواصل قوات الأمن والجيش التركي استهداف مواقع الحزب وعناصره وملاحقتهم داخل البلاد، وشمالي العراق وسوريا.

وتصنف تركيا والولايات المتحدة حزب العمال الكردستاني "منظمة إرهابية"، تنشط داخل الأراضي التركية بين الحين والآخر، "مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش".

المصدر: "الأناضول"

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