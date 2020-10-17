تركيا.. تحييد 3 مسلحين من حزب العمال الكردستاني بعملية أمنية جنوب شرقي البلاد

أعلنت وزارة الداخلية التركية، السبت، تحييد 3 عناصر من حزب العمال الكردستاني، أحدهم مدرج على القائمة "البرتقالية" للمطلوبين، في إطار عملية أمنية في ولاية شرناق جنوب شرقي البلاد.

إقرأ المزيد

وقالت الوزارة في بيان إن "قوات الدرك نفذت عملية ضد إرهابيي "بي كا كا" في منطقة جبل جودي بريف ولاية شرناق، في إطار عملية "الصاعقة 13" التي انطلقت يوم 15 أكتوبر الجاري، جنوب شرقي تركيا".

وأوضح البيان أن "العملية أسفرت عن تحييد 3 إرهابيين، بينهم محمد نوري هوسيدور الملقب بـ"إحسان نوري" والمدرج على القائمة البرتقالية للمطلوبين"، مشيرا إلى أن "هوسيدور هو قيادي في حزب العمال الكردستاني في منطقة جودي"، على حد زعم البيان.

وكانت وزارة الداخلية التركية أعلنت الخميس الماضي، إطلاق عملية "الصاعقة 13" في ولايات شرناق وسيرت ووان وهكاري، جنوب شرقي البلاد، مشيرة إلى أن "العملية تهدف إلى القضاء على تحركات مسلحي منظمة "بي كا كا" قبل حلول الشتاء".

المصدر: الأناضول