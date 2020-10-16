تركيا تعتقل شخصا للاشتباه في أنه يتجسس لصالح الإمارات

قال مسؤول أمني بارز في تركيا يوم الجمعة، إن المخابرات في بلاده اعتقلت رجلا آخر للاشتباه في أنه يتجسس على عرب في تركيا لصالح الإمارات.

وطلب المسؤول عدم ذكر اسمه ولم يفصح عن هوية المعتقل، وقال المصدر إن المشتبه به اعترف.

وصرح المسؤول بأن المشتبه به جاء إلى تركيا بجواز سفر غير إماراتي، لكن السلطات التركية حصلت منه على "مجموعة من الوثائق المخفية" التي تظهر صلاته بالإمارات.

ولم يصدر تعليق بعد من السلطات الإماراتية على تلك الأنباء.

واعتقلت تركيا العام الماضي رجلين كانت أيضا تشتبه في أنهما يتجسسان على عرب، من بينهم شخصيات سياسية في المنفى وطلاب، لصالح الإمارات.

وقال مسؤول في ذلك الوقت إن أحدهما له صلة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر 2018.

المصدر: رويترز