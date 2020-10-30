وزير بريطاني يستبعد فرض إغلاق عام معولا على الإجراءات الحالية لمكافحة كورونا

قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إن الإغلاق العام ليس أمرا حتميا لاحتواء زيادة حالات الإصابة بكورونا، مؤكدا أن النهج المحلي قد ينجح إذا التزم الجميع بقواعد منطقتهم.

ولدى سؤاله عما إذا كان الإغلاق الوطني العام أمرا حتميا الآن، قال راب لقناة "BBC": "لا، لا أعتقد أن هذا صحيح، ولكن ما نسترشد به هو معدل الإصابات بالفيروس. لقد رأينا بعض الأدلة، منذ أن بدأنا في تطبيق هذا النهج المتدرج، على أن معدل الزيادة قد تباطأ".

وأضاف: "عندما يكون لديك هذا النهج المركز، نحتاج حقا إلى الامتثال الكامل والتعاون الكامل، ونحن بحاجة حقا إلى الاعتماد على هذا. هذه هي الطريقة التي نتجنب بها الإجراءات الأكثر تشددا التي لا نريد اتخاذها".

وتشهد بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعا في عدد الإصابات بـ"كوفيد-19"، ما دفع رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى إعلان نظام جديد ثلاثي المستويات للحجر الصحي المحلي، حيث شملت القيود الأكثر صرامة قرابة 7,5 مليون شخص، على خلفية قفزة الإصابات بكورونا.

المصدر: "رويترز"