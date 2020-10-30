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باشينيان يطرح من وجهة نظره طريقة "الحل الأمثل للصراع في قره باغ"

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باشينيان يطرح من وجهة نظره طريقة
Reuters
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وصف رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، فكرة نشر قوات حفظ سلام روسية في منطقة النزاع بأنها يمكن أن تكون "الحل الأمثل" للصراع حول قره باغ.

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وقال باشينيان في مقابلة مع صحيفة ديلي تلغراف: "أنا أؤيد إدخال قوات حفظ سلام روسية إلى منطقة الصراع"، مضيفا في هذا الصدد: "لكن المشكلة تكمن في أن نشر قوات حفظ سلام من روسيا في منطقة الصراع، يجب أن تتم الموافقة عليه من قبل جميع اطراف النزاع".

وفي الشأن ذاته، دعا رئيس الوزراء الأرمني أوروبا إلى بذل المزيد من الجهود لإنهاء الدعم التركي لأذربيجان.

وكان وزير الخارجية الأرمني، زهراب مناتساكانيان، أعلن في 24 أكتوبر، أن بلاده تساند فكرة نشر قوات حفظ السلام في قره باغ، مشيرا إلى أن الجانب الأرمني يعتقد أن مثل هذه الخطوة ستجعل من الممكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في المنطقة، ومن بعد تعزيزه.

يشار إلى أن الوضع في إقليم قره باغ، المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا، تصاعد بشدة في 27 سبتمبر، واندلعت المعارك منذ ذلك الحين في تلك المنطقة، وهي متواصلة على الرغم من عدة محاولات للاتفاق على وقف إطلاق النار.

المصدر: تاس

 

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