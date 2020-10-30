اليابان تختار "ميتسوبيشي" لقيادة مشروع مقاتلة شبح جديدة

أعلنت اليابان اليوم الجمعة أنها اختارت شركة "ميتسوبيشي" للصناعات الثقيلة لقيادة مشروع إنتاج مقاتلة شبح جديدة، تريد طوكيو إدخالها الخدمة بحلول منتصف العقد القادم.

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وقال متحدث باسم وزارة الدفاع: "أرسينا العقد الرئيسي على ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة". ومن المتوقع أن تصل كلفة مشروع المقاتلة الجديدة إلى 40 مليار دولار تقريبا.

وكان قرار الإرساء هذا متوقعا، لأن الشركة هي المنتج الوحيد للطائرات المقاتلة في اليابان، ولم تتنافس شركات أخرى على العقد. وسيتم تحديد الموردين والشركاء الآخرين بنهاية العام على الأرجح.

وعبرت شركات أمريكية عن اهتمامها بالانضمام إلى المشروع، منها لوكهيد مارتن المصنعة للمقاتلة إف-35 الشبح، وبوينغ المصنعة للمقاتلة إف-18 سوبر هورنت. ومن بين الشركات البريطانية (بي.إيه.إي) سيستمز وشركة صناعة المحركات النفاثة رولز رويس.

وتشغل القوات الجوية اليابانية حوالي 200 مقاتلة إف-15 التي تصنعها بوينغ، وتقوم حاليا باستبدال أسراب من المقاتلات إف-4 المتقادمة بمقاتلات إف-35.

وستحل الطائرة الجديدة محل الطائرة إف-2، وهي مشتقة من الطائرة إف-16 فايتنغ فالكون التي طورتها الشركة اليابانية بالاشتراك مع لوكهيد مارتن قبل حوالي عقدين من الزمان.

المصدر: رويترز