بريطانيا تسجل 280 وفاة جديدة بمرض "كوفيد-19"

سجلت بريطانيا يوم الخميس 280 حالة وفاة جديدة لأشخاص ثبتت إصابتهم بمرض كوفيد-19 خلال الأيام الثمانية والعشرين الماضية.

ووصل العدد الإجمالي في الأيام السبعة الأخيرة إلى 1608 حالات في زيادة بنسبة 52.6 في المئة عن الأيام السبعة التي سبقتها.

وأظهرت بيانات الحكومة رصد 23065 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم الخميس.

وكان العدد الإجمالي على مدى الأيام السبعة الأخيرة 154873 حالة في زيادة بنسبة 13.2 في المئة مقارنة بالأيام السبعة التي سبقتها.

المصدر: رويترز