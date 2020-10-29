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تأكيد سلبية اختبار كورونا لمايك بنس

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تأكيد سلبية اختبار كورونا لمايك بنس
Reuters JONATHAN DRAKE
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أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن نتائج الاختبار الثاني للكشف عن فيروس كورونا لدى نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس تأكدت سلبيتها.

ونقلت وسائل الإعلام عن أحد مساعدي نائب الرئيس قوله، اليوم الخميس، إن "نتائج اختبار نائب الرئيس سلبية. وسمح له الفريق الطبي للبيت الأبيض بمواصلة الرحلات".

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وتوجه بنس إلى ولايتي أيوا ونيفادا في إطار الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب.

وتعرض بنس للانتقادات بسبب مواصلته المشاركة في العاليات الانتخابية بعد إصابة مسؤولين في مكتبه بفيروس كورونا. وقد تم تأكيد سلبية الاختبار الأولي للكشف عن كورونا لمايك بنس قبل عدة أيام.

المصدر: وكالات

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