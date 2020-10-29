بوتين: لا حلول سهلة لقضية قره باغ لكن التوصل إلى توافق لا يزال ممكنا

أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى غياب أي حلول سهلة للنزاع الأرمني - الأذربيجاني في منطقة قره باغ، مشددا على ضرورة وقف الأعمال القتالية هناك.

وصرح بوتين اليوم الخميس، خلال مشاركته في منتدى الاستثمار "روسيا تنادي" المنعقد في موسكو، متحدثا عن نزاع قره باغ: "كل الأطراف تدافع عن حقيقتها، وليس هناك أي حلول سهلة، لأن العقبة شديدة التعقيد".

وجدد بوتين رؤية موسكو لتسوية النزاع والتي تقضي بتسليم سبع مناطق محيطة بقره باغ، خاضعة حاليا لسيطرة الجانب الأرمني، إلى أذربيجان، مع تحديد الوضع الخاص لمنطقة قره باغ.

وقال: "تكمن التسوية طويلة الأمد في إيجاد توازن في المصالح يرضي كلا الطرفين، كي يشعر الناس بالأمان، مع تهيئة الظروف الملائمة للتنمية الإقليمية الفعالية، بما يشمل رفع الحصار وتطوير كافة الفرص في مجال البنى التحتية، مما سيشكل أساسا للتنمية الفعالة في أذربيجان وأرمينيا ومنطقة قره باغ نفسها".

وشدد الرئيس الروسي على ضرورة أن تشمل المرحلة الأولى من التسوية وقف الأعمال القتالية بين الطرفين وجلوسهما إلى طاولة الحوار بغية التوصل إلى توافق وتوازن في المصالح، بناء على الاقتراحات التي طرحها الرؤساء المشاركون لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (وهم روسيا وفرنسا والولايات المتحدة) والدول الأعضاء في المجموعة، ومنها تركيا.

وتابع الرئيس الروسي: "هذا الأمر يمكن إنجازه".

المصدر: RT