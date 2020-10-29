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قيادة الحزب الشيوعي الصيني تعلن أنها ستعزز إعادة توحيد تايوان مع البر الرئيسي

أخبار العالم

قيادة الحزب الشيوعي الصيني تعلن أنها ستعزز إعادة توحيد تايوان مع البر الرئيسي
AFP
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أعلنت قيادة الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، أنها ستعمل لتعزيز اعادة توحيد تايوان مع البر الصيني الرئيسي، والتنمية السلمية عبر المضيق.

وقال اجتماع للجنة المركزية، أكبر هيئات صنع القرار في الحزب الشيوعي الحاكم، والذي عقد يومي 26 و 29 أكتوبر، إن "الصين ستحافظ أيضا على الرخاء والاستقرار على المدى الطويل في هونغ كونغ وماكاو".

وتعتبر الصين جزيرة تايوان مقاطعة منشقة يجب إعادتها إلى سيادتها بالقوة، إذا لزم الأمر.

المصدر: "رويترز"

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