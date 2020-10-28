بومبيو: الحزب الشيوعي الصيني "حيوان مفترس"

واصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو توجيه سهام الانتقادات لبكين، خلال جولته الآسيوية، وقال اليوم الأربعاء، إن الحزب الشيوعي الصيني يتصرف "كحيوان مفترس" في سريلانكا.

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وأضاف بومبيو، خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون، في العاصمة السريلانكية كولومبو، "يتبين لنا من الاتفاقات السيئة، وانتهاك السيادة، وانعدام القانون في البر والبحر، أن الحزب الشيوعي الصيني يتصرف كحيوان مفترس، بينما تتصرف الولايات المتحدة بطريقة مختلفة، فنحن هنا كصديق وشريك".

ووصل بومبيو إلى سريلانكا، قادما من الهند، في إطار جولة من أربع محطات، تهدف إلى دعم الحلفاء في مواجهة "التوسعات السياسية والعسكرية المتزايدة للصين في المنطقة في السنوات الماضية".

وقال وزير خارجية سريلانكا، دينيش جوناواردينا، خلال المؤتمر، إن بلاده تريد السلام وعلاقات طيبة مع الجميع، مشيرا إلى أن "سريلانكا دولة محايدة، تنتهج سياسة عدم الانحياز وملتزمة بالسلام".

المصدر: "رويترز"