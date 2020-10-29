فيروس كورونا يقتل قائدا عسكريا كبيرا في إيران

أفادت وسائل إعلام شبه رسمية في إيران بأن قائدا عسكريا رفيع المستوى فارق الحياة مؤخرا متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وكالة "فارس" اليوم الخميس بأن قائد منطقة محافظة مركزي الواقعة وسط إيران، العميد الركن، قاسم جليلوند، توفى مساء أمس جراء إصابته بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.

ولفتت الوكالة إلى أن جليلوند كان قائدا لمركز "علي الأكبر للدفاع الجوي في أراك وقائد قوات الجيش في منطقة محافظة مركزي.

المصدر: فارس