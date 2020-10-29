مارين لوبان تطلق تصريحا تصعيديا على خلفية هجوم نيس

قالت مارين لوبان، رئيسة حزب "الجبهة الوطنية" اليميني في فرنسا إن ما وصفته بـ"البربرية الإسلامية" ضربت نيس مجددا، في إشارة لحادث الطعن بسكين اليوم قرب كنيسة نوتردام بمدينة نيس.

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وأضافت لوبان اليوم الخميس في تغريدة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل تفكيرنا مع الضحايا وعائلاتهم والكاثوليك وأهالي نيس الذين أصابتهم مرة أخرى البربرية الإسلامية".

وتابعت في تغريدة أخرى: "إن التسارع الدراماتيكي لأعمال الحرب الإسلامية ضد إخواننا المواطنين وبلدنا يتطلب استجابة شاملة من قادتنا بهدف القضاء على الإسلاموية من أرضنا".

وأشارت السياسية الفرنسية المنتمية لليمين المتطرف للصحفيين خلال تصريحات في البرلمان بباريس، إلى أن عملية "قطع رأس" المرأة التي تحدث عنها الإعلام المحلي حدثت خلال هجوم اليوم.

ويأتي ذلك، على خلفية مقتل 3 أشخاص وجرح آخرين، جراء هجوم بسكين بالقرب من كنيسة في مدينة نيس الفرنسية.

وقال كريستيان إستروسي، عمدة مدينة نيس الفرنسية، على "تويتر" إنه يعتقد بأن الهجوم كان إرهابيا، مؤكدا على أن منفذ العملية قال "الله أكبر" وقت تنفيذ العملية، وقد تم إلقاء القبض عليه مصابا ونقل إلى المستشفى.

L’accélération dramatique des actes de guerre islamistes contre nos concitoyens et notre pays impose à nos dirigeants une réponse globale visant à l’éradication de l’islamisme de notre sol. MLP #Nice06#NotreDame — Marine Le Pen (@MLP_officiel) October 29, 2020

Toutes nos pensées aux victimes, à leurs familles, aux catholiques et aux Niçois à nouveau frappés par la barbarie islamiste. #Nice06#NotreDame — Marine Le Pen (@MLP_officiel) October 29, 2020

المصدر: RT