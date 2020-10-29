وزير بريطاني يحذر من أن الشرطة قد تفرق التجمعات العائلية في عيد الميلاد

حذر وزير الإسكان البريطاني روبرت غينريك، من أن الشرطة قد تفكك التجمعات العائلية الكبيرة في عيد الميلاد، حيث قال إنه من الصواب فرض قواعد فيروس كورونا على التواصل الاجتماعي.

وقال غينريك لـ"راديو تايمز" عندما سئل عن احتفالات عيد الميلاد: "هذا ليس شيئا يرغب أي شخص في رؤيته، لكن من الصواب أن يتبع الجميع القانون، ومن الواضح أن على الشرطة أن تفعل ما هو ضروري لتطبيقه".

وتشهد بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعا في الإصابات بـ"كوفيد-19"، ما دفع رئيس الوزراء، بوريس جونسون، إلى إعلان نظام جديد ثلاثي المستويات للحجر الصحي المحلي، حيث شملت القيود الأكثر صرامة قرابة 7,5 مليون شخص على خلفية القفزة مؤخرا في عدد الإصابات بكورونا.

المصدر: "رويترز"+ "نوفوستي"