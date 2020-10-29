إصابة نائب رئيس العمليات الفضائية بسلاح الجو الأمريكي بكورونا

أعلن سلاح الجو الأمريكي أن الجنرال، ديفيد تومسون، نائب رئيس العمليات الفضائية في القوة الفضائية، ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وقالت القوات الجوية في بيان إن تومسون أجرى الاختبار بعد إبلاغه بأن أحد أفراد أسرته المقربين أصيب بالفيروس، وهو الآن في الحجر الصحي ويعمل من المنزل.

وأضاف البيان: "تواصل وزارة القوات الجوية اتباع سياسات وزارة الدفاع ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وإرشاداتها الخاصة بكوورنا، وتشمل الإجراءات اختبار درجة الحرارة، والتباعد الاجتماعي إلى أقصى حد ممكن، وارتداء الأقنعة عندما يكون التباعد الاجتماعي غير ممكن، وتتبع جهات الاتصال والحجر الصحي، إذا لزم الأمر".

ولم يذكر البيان ما إذا كان أي عسكري آخر على اتصال بتومسون.

وتأتي هذه الأخبار بعد أن صدرت تعليمات لأعضاء هيئة الأركان المشتركة بالحجر الصحي بعد إصابة نائب قائد خفر السواحل، الأدميرال تشارلز راي، بالفيروس في وقت سابق من هذا الشهر.

المصدر: "The Hill"