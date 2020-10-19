البنتاغون: حصيلة الإصابات بكورونا في الجيش الأمريكي تجاوزت 75 ألفا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الاثنين، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفع بما يزيد عن 8% خلال الأسبوعين الماضيين، ليبلغ 75049.

إقرأ المزيد

وأوضح بيان للبنتاغون أن الفيروس تم الكشف عنه منذ بداية الجائحة عند 51437 عسكريا و11775 موظفا مدنيا متعاقدا مع الجيش، و7037 من أفراد عائلاتهم و4800 موظف يعملون في شركات متعاقدة مع الوزارة.

وأضاف البيان أن الفيروس أودى بحياة 100 شخص، هم 62 عسكريا و7 من أفراد عائلاتهم و23 موظفا متعاقدا.

وأشار البنتاغون إلى أن العدد الأكبر من الإصابات بكورونا تم الكشف عنه في القوات البرية (19290 حالة)، وتليه القوات البحرية (11367 حالة)، إضافة إلى تسجيل 8017 حالة في القوات الجوية، و6403 حالات في فيلق مشاة البحرية الأمريكي، و5945 حالة في الحرس الوطني، فضلا عن 775 حالة جرى الكشف عنها في مختلف الأجهزة التابعة للبنتاغون.

المصدر: إنترفاكس