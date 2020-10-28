كورونا.. صفر إصابات في بلدة تركية

ذكرت وسائل إعلام تركية، أنه لم يتم تسجيل أي إصابات على الإطلاق بفيروس كورونا في قرية عثمان غازي التابعة لولاية بورصة.

وحسب قناة Ntv tR، فإن سكان هذه القرية جميعهم مزارعون ويتغذون مما يزرعون، كما يخبزون خبزهم في أفرانهم الخاصة ويحصلون على اللحوم ومنتجات الألبان من حيواناتهم.

ولفتت إلى أنه على الرغم من وجود العديد من الأشخاص العاملين في مصنع من القرية، إلا أنه لم يتم رصد أي حالات بفيروس كورونا فيها، وقد وتبين أن قواعد المسافة الاجتماعية لها أهمية قصوى في هذه القرية.

المصدر: وكالات