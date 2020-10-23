تركيا: 40 في المئة من إصابات كورونا الجديدة تسجل في اسطنبول

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الجمعة أن تفشي فيروس كورونا أظهر ارتفاعا جديدا على مستوى البلاد مرة أخرى، بعد الارتفاع الأخير في أعداد الإصابات اليومية.

وفي حديثه للصحفيين في محافظة بورصة شمال غرب البلاد، قال قوجة إن 40٪ من إجمالي الحالات في جميع أنحاء البلاد تم الإبلاغ عنها في اسطنبول، حيث كانت الحالات أكثر بخمس مرات من تلك الموجودة في العاصمة أنقرة.

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وكان مسؤول تركي كشف يوم الأربعاء أن تركيا تدرس إعادة فرض بعض الإجراءات لوقف عودة ظهور حالات مثل أوامر البقاء في المنزل للشباب وكبار السن أو حتى الإغلاق في عطلة نهاية الأسبوع، لكنها ستتجنب خنق الانتعاش الاقتصادي.

المصدر: "رويترز"