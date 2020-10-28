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الكرملين يعلق على الوضع في قره باغ

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الكرملين يعلق على الوضع في قره باغ
Sputnik
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قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إن الكرملين يأسف وقلق من استمرار القتال في قره باغ.

وأضاف بيسكوف، ردا على سؤال حول كيفية تقييم الكرملين لما يحدث في منطقة النزاع في قره باغ "القتال مستمر على أي حال، وهذا الأمر يسبب الأسف والقلق".

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في 25 أكتوبر، أعلنت الولايات المتحدة وأذربيجان وأرمينيا التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إقليم قره باغ سيكون الثالث من نوعه، والأول بوساطة واشنطن.

وبات الاتفاق ساري المفعول، في الساعة السابعة صباحا (بتوقيت موسكو) من يوم 26 أكتوبر. لكن رغم ذلك، اتهم الجانبان لاحقا، بعضهما البعض بانتهاكه.

المصدر: نوفوستي

 

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