باكو: مواقعنا على الحدود مع أرمينيا تتعرض للقصف

قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، إن القوات المسلحة الأرمنية، تقصف المواقع الأذربيجانية، على الحدود بين الدولتين.

وأضافت الوزارة: "في 28 أكتوبر، في أوقات مختلفة من الليل والصباح، أطلقت القوات المسلحة الأرمنية، النيران من الأسلحة الخفيفة على مراكزنا السكنية ومواقع وحدات الجيش الأذربيجاني على حدود الدولة الأرمنية – الأذربيجانية".

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وتابعت الوزارة الأذربيجانية القول: "أطلق العدو النار من أراضي مناطق بيرد وشامبراك وفاردينيس وغوريس في أرمينيا، على مناطق توفوز وجاداباي وداشكيسان وقوبادلي الأذربيجانية. وفي الفترة من الساعة 7:35 (06.35 بتوقيت موسكو) إلى 09.00 (08.00 بتوقيت موسكو)، أطلق العدو النار أيضا على أراضي منطقة أغجابادي".

في 25 أكتوبر، أعلنت الولايات المتحدة وأذربيجان وأرمينيا التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إقليم قره باغ سيكون الثالث من نوعه، والأول بوساطة واشنطن.

وبات الاتفاق ساري المفعول، في الساعة السابعة صباحا ( بتوقيت موسكو) من يوم 26 أكتوبر. لكن رغم ذلك، اتهم الجانبان لاحقا، بعضهما البعض بانتهاكه.

المصدر: نوفوستي