باشينيان: لو تم نشر قوات حفظ سلام روسية في قره باغ لما وصلنا إلى الوضع الحالي

أكد رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، على أن نشر قوات حفظ سلام روسية في منطقة الصراع في قره باغ، كان له أن يمثل وسيلة للخروج من الوضع الحالي.

وقال في مقابلة مع التلفزيون الهندي "WION": "نعتقد أن نشر قوات حفظ السلام الروسية في منطقة الصراع يمكن أن يكون وسيلة للخروج من هذا الوضع. في رأينا، ينبغي على المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص، الدول المشاركة في رئاسة مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، دعم وتشجيع نشر قوات حفظ السلام الروسية في منطقة الصراع".

وأضاف: "لم نر أي تحرك ملموس لمنع حدوث أزمة إنسانية".

يذكر أن وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا وصلا إلى موسكو في التاسع من الشهر الجاري بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعقدا مع نظيرهما الروسي سيرغي لافروف محادثات لأكثر من 10 ساعات، ليعلن بعدها عن اتفاق لوقف إطلاق النار في قره باغ.

المصدر: "نوفوستي"