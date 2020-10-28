أردوغان: اتفقنا مع بوتين على العمل معا لحل قضية قره باغ

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه اقترح على نظيره الروسي فلاديمير بوتين توحيد جهودهما من أجل التوصل إلى تسوية نهائية لنزاع قره باغ.

وأعلن أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء أمام الكتلة البرلمانية لـ"حزب العدالة والتنمية" الحاكم، أن المكالمة الهاتفية التي أجراها أمس مع بوتين تطرقت إلى مستجدات الوضع في قره باغ، مضيفا أنهما اتفقا على العمل معا في سبيل إيجاد حل سلمي لما يحدث في جنوب القوقاز.

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وأوضح أردوغان أنه سيجري بناء على الاتفاق المبرم محادثات مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، فيما سيتفاوض بوتين مع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، بغية "اتخاذ خطوة صادقة في هذا الصراع".

كما ذكر الرئيس التركي أنه أبلغ نظيره الروسي في المكالمة عن مشاركة نحو ألفين من عناصر "حزب العمال التركستاني" في نزاع قره باغ إلى الجانب الأرمن، ردا على تقارير عن مسلحين من الشرق الأوسط يقاتلون إلى جانب أذربيجان.

بدوره، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في وقت سابق من اليوم أن بوتين وأردوغان لم يناقشا في المكالمة إمكانية مشاركة تركيا في تسوية النزاع.

المصدر: وكالات