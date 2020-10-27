انقلاب قارب يقل مهاجرين شمال فرنسا

أكد رجال الدفاع المدني اليوم الثلاثاء، أن 3 أشخاص على الأقل فقدوا بعد انقلاب قارب يقل نحو 20 مهاجرا قبالة ساحل "لون بلاج" بالقرب من دونكيرك شمالي فرنسا، وأن عملية البحث عنهم جارية.

وأنقذت فرق الدفاع والجهات المعنية 15 آخرين بينهم 8 يعانون من انخفاض درجة حرارة الجسم واثنان من مشكلات في القلب.

ووصلت أطقم الطوارئ والأطقم الطبية ومروحية تابعة للبحرية الفرنسية إلى مكان الحادث.

وحاول عدة آلاف من المهاجرين عبور القنال الإنجليزي هذا العام، ودفعوا في كثير من الأحيان أموالا للمهربين لمساعدتهم في اجتياز أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم في قوارب مطاطية مكتظة.

وضغطت بريطانيا مرارا على حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون لفعل المزيد في سبيل منع المهاجرين من مغادرة فرنسا.

المصدر: "رويترز"