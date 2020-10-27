 
مباشر

إيران تدخل على خط الوساطة في نزاع قره باغ

أخبار العالم

إيران تدخل على خط الوساطة في نزاع قره باغ
Reuters Heinz-Peter Bader
عباس عراقجي، المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p12b

أعلنت الخارجية الإيرانية اليوم أن عباس عراقجي المساعد السياسي للوزير، سيبدأ جولة إقليمية من أجل الدفع قدما بمبادرة إيران لحل النزاع بين أذربيجان وأرمينيا حول إقليم قره باغ.

إقرأ المزيد
طهران: على أذربيجان وأرمينيا وقف الأعمال العسكرية وتجنب استهداف المدنيين
طهران: على أذربيجان وأرمينيا وقف الأعمال العسكرية وتجنب استهداف المدنيين

وقال سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن "عراقجي بالإضافة إلى تفقده المناطق الحدودية والتعرف على آخر الظروف الميدانية، يخطط لرحلات إلى باكو وموسكو ويريفان وأنقرة".

وكانت طهران قد أعلنت في وقت سابق أنها، أعدت مبادرة للحل في قره باغ وستتابعها مع طرفي النزاع ودول المنطقة والجوار.

كما قررت إيران تعزيز تدابيرها العسكرية على الحدود المحاذية لإقليم قره باغ بعدما وصلت بعض قذائفه إلى الأراضي الإيرانية، محذرة من أنها لا يمكن أن تتحمل وجود معارك عسكرية على حدودها، وبخاصة الاعتداء على أراضيها المجاورة لمنطقة النزاع.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا