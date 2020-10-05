طهران: على أذربيجان وأرمينيا وقف الأعمال العسكرية وتجنب استهداف المدنيين

دعت وزارة الخارجية الإيرانية كلا من أذربيجان وأرمينيا إلى وقف الأعمال العسكرية، وتجنب استهداف المدنيين، وأكدت أنه لا حل عسكري للأزمة في قره باغ.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في تصريح اليوم الاثنين، إن طهران تتابع بحساسية ودقة وعن قرب التطورات بين أذربيجان وأرمينيا، وهي على اتصال دائم مع طرفي النزاع.

وأضاف أن إيران تؤكد على احترام سيادة أذربيجان على أراضيها، وعلى ضرورة خروج القوات العسكرية من المدن المحتلة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "نؤكد على ضرورة إنهاء العمليات العسكرية والبدء بحوار سياسي شامل".

وأعلن المتحدث أن بلاده أعدت مبادرة للحل في قره باغ وستتابعه مع طرفي النزاع ودول المنطقة والجوار.

وأشار خطيب زاده إلى أن إيران لا يمكن أن تتحمل وجود معارك عسكرية على حدودها وبخاصة الاعتداء على أراضيها.

وأضاف أن طهران أبلغت أذربيجان وأرمينيا بضرورة الحيطة والحذر، ودعت إلى عدم انتهاك الأراضي الإيرانية.

المصدر: RT