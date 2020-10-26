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سياسي تركي معارض: الفساد في عهد أردوغان لم يسبق له مثيل

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سياسي تركي معارض: الفساد في عهد أردوغان لم يسبق له مثيل
Reuters
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اعتبر الرئيس السابق لهيئة التعليم العالي التركية يوسف ضياء أوزجان، أن الفساد في عهد حزب العدالة والتنمية الحاكم خلال السنوات العشر الأخيرة، بلغ مستويات غير مسبوقة في البلاد.

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ولفت أوزجان في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع "تويتر" إلى أن تركيا بلغت مرحلة من الفساد تدفع الحكومة لفرض حظر على المواقع الإخبارية لإخفاء فسادها عن المواطن.

من الجدير ذكره أن أوزجان تولى رئاسة هيئة التعليم العالي التركية في عهد الرئيس السابق، عبد الله غول، وأقر خلال رئاسته للهيئة إلغاء الحظر المفروض على ارتداء الحجاب داخل الجامعات.

وعمل أوزجان سفيرا لتركيا في بولندا، فيما يعد حاليا من الأعضاء المؤسسين لحزب المستقبل برئاسة رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو.

 

المصدر: زمان 

 

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