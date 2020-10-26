60 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم في الاقتراع المبكر لانتخابات الرئاسة

أدلى أكثر من 60 مليون أمريكي حتى الآن، بأصواتهم في الاقتراع المبكر لانتخابات الرئاسة المقررة في 3 نوفمبر المقبل.

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وأظهرت بيانات "مشروع الانتخابات الأمريكية"، اليوم الاثنين، أن أكثر من 60 مليونا أدلوا بأصواتهم في انتخابات الرئاسة قبل ثمانية أيام من موعد الاقتراع وذلك في تصويت متجاوز للأرقام القياسية يمكن أن يسفر عن أعلى إقبال خلال أكثر من قرن.

والإحصاء هو أحدث إشارة إلى الاهتمام الكبير بالسباق بين الرئيس دونالد ترامب المنتمي إلى الحزب الجمهوري ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

كما يشير إلى رغبة الناخبين في الحد من خطر التعرض للإصابة بكوفيد-19 الذي أودى بحياة 225 ألفا في الولايات المتحدة.

المصدر: رويترز