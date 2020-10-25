 
مباشر

ترامب يوقع على يقطينة ويرجح بيعها على موقع "إيباي" (صورة)

أخبار العالم

ترامب يوقع على يقطينة ويرجح بيعها على موقع
Reuters PRC/ZWO
اليقطين -صورة تعبيرية-
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p0oo

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على يقطينة بعد انتهاء تجمع مؤيد له بولاية مين يوم الأحد، مضيفا أنه يرجح عرضها على موقع "إيباي" للبيع بالمزادات.

ووضع ترامب توقيعه على يقطينة أحد الحقول الواقعة بمدينة ليفانت، قبل أن يضيف مازحا: "ستعرض على موقع "إيباي" الليلة".

ويشهد بيع اليقطين رواجا كبيرا حاليا، حيث يستخدم في الزينة خلال عيد "هالوين" الذي سيحتفل به الأمريكيون بعد ستة أيام.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا