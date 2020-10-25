ترامب يوقع على يقطينة ويرجح بيعها على موقع "إيباي" (صورة)

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على يقطينة بعد انتهاء تجمع مؤيد له بولاية مين يوم الأحد، مضيفا أنه يرجح عرضها على موقع "إيباي" للبيع بالمزادات.

ووضع ترامب توقيعه على يقطينة أحد الحقول الواقعة بمدينة ليفانت، قبل أن يضيف مازحا: "ستعرض على موقع "إيباي" الليلة".

ويشهد بيع اليقطين رواجا كبيرا حاليا، حيث يستخدم في الزينة خلال عيد "هالوين" الذي سيحتفل به الأمريكيون بعد ستة أيام.

Pres signs a pumpkin at Maine orchard. “It’ll be on eBay tonight,” he says. Also used visit to make a campaign pitch on actions he's taken for Maine lobstermen. pic.twitter.com/r3T85fdzfs — Mark Knoller (@markknoller) October 25, 2020

المصدر: RT