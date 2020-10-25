ظريف يحذر من انتحال شخصيته على موقع "تويتر"

أصدر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تحذيرا لمتابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بشأن حسابه الخاص، مؤكدا أنه لا يملك أي صفحات أخرى باسمه.

وكتب ظريف على الصفحة الموثقة الخاصة به تغريدة قال فيها: "هذا هو الحساب الوحيد الخاص بي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وأنا استخدمه".

This is the only Twitter account I use, and any other person or bot using my name, or avatar, is fake. — Javad Zarif (@JZarif) October 25, 2020

وتابع: "أي شخص آخر أو أي ربوت من روبوتات الإنترنت التي يمكن أن تستخدم اسمي أو صورة تعبيرية لي، هي صفحات مزيفة".

وتعد الصفحة الرسمية لظريف على "تويتر" منصة مهمة للتواصل مع العالم، خاصة أن معظم تدويناته يكتبها باللغة الإنجليزية.

المصدر: RT