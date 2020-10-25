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ماكرون يخاطب المسلمين بالعربية تزامنا مع أزمة رسوم النبي محمد

أخبار العالم

ماكرون يخاطب المسلمين بالعربية تزامنا مع أزمة رسوم النبي محمد
Reuters /ata
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد تغريدة باللغة العربية تزامنا مع الأزمة التي أثيرت إثر نشر رسوم كاريكاتورية للنبي محمد.

وقال ماكرون في تغريدة: "لا شيئ يجعلنا نتراجع، أبدا. نحترم كل أوجه الاختلاف بروح السلام. لا نقبل أبدا خطاب الحقد وندافع عن النقاش العقلاني. سنقف دوما إلى جانب كرامة الإنسان والقيم العالمية."

وكان ماكرون تعهد بتشديد حملته على ما وصفه بـ"الإسلام الراديكالي"، إثر مقتل أستاذ التاريخ صامويل باتي الذي نشر رسوما عن النبي محمد على يد متطرف.

واحتدم الانقاش في فرنسا حول طرق التعامل مع ظاهرة "التطرف الإسلامي" بعد قطع رأس المعلم قرب إحدى مدارس ضواحي باريس.

المصدر: RT + وكالات

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